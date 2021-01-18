Москва, 18 января, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о направлении делегации Госдумы на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

PPCOE Пленарное заседание ПАСЕ

В зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 25 по 28 января в Страсбурге примут участие депутаты Игорь Лебедев (ЛДПР), Леонид Калашников (КПРФ), Светлана Журова («Единая Россия»), а также Леонид Слуцкий. Возглавит делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).