Москва, 18 января, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Новейший большой десантный корабль (БДК) проекта 11 711 «Петр Моргунов» осуществил контрольный выход в Балтийское море, сообщает 18 января пресс-служба Западного военного округа.

Kremlin.ru Большой десантный корабль «Пётр Моргунов»

Уточняется, что выход был проведен для проверки систем и механизмов в рамках подготовки к предстоящему переходу нового корабля на Северный флот.

В море было проверено «функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также проверены знания вахтенными офицерами и личным составом штурманской боевой части навигационных особенностей плавания по маршруту межфлотского перехода».