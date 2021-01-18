Москва, 18 января, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Россельхознадзор частично снимает ранее введённые ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана. Об этом сообщили 18 января в пресс-службе ведомства.

Томаты

Как уточняется, с 19 января могут быть возобновлены поставки в Россию указанной продукции с предприятия ТОО «Greenhouse-Qaztomat», расположенного в Павлодарской области Казахстана.

В Россельхознадзоре отметили, что решение об этом принято на основании договоренностей, достигнутых с казахстанской стороной, а также по результатам анализа информации о проведённых карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данной компанией.

Сообщается, что поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Напомним, Россия с 16 декабря приостановила ввоз томатов и перцев из Павлодарской области Казахстана из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).