Москва, 18 января, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Рекордная сумма выданных в России ипотечных займов в 2020 году обернулась снижением доступности жилья для населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января сообщил экономист Сергей Хестанов.

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«За время действия программы льготной ипотеки жилье подорожало сильнее, чем люди выиграли от снижения ставки. Парадокс», — сказал Хестанов.

В целом же рекордные показатели несут в себе как пользу, так и вред для экономики страны. Высокий спрос на жилье поддерживал строительную отрасль, что является позитивным фактором. В то же время резкий рост числа выданных кредитов на покупку недвижимости создал риск ипотечного кризиса в России, о чем неоднократно высказывались высокопоставленные представители Центрального банка РФ, отметил экономист.

«В 2021 году эта программа, вероятно, будет заметно приторможена. Вряд ли от нее откажутся полностью, но масштабов 2020 года мы уже не увидим», — заявил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объемы выдачи ипотечных кредитов в России достигли 4,3 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.