Москва, 18 января, 2021, 17:06 — ИА Регнум. «Правительственный час» главы Минэкономразвития Максима Решетникова переносится на 10 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«По просьбе правительства мы переносим «правительственный час» с информацией о поддержке малого и среднего предпринимательства с участием Максима Решетникова с 20 января на 10 февраля», — сказал Жуков.

Кроме того, предполагается поднять вопрос о ситуации с ценами. В конце 2020 года Госдума приняла закон, которым правительство РФ получило право сдерживать цены на социально значимые продукты, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Теперь мы хотим услышать, как реализуются эти меры», — отметил он.