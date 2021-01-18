Москва, 18 января, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Завтра, 19 января, состоится первое пленарное заседание завершающей созыв весенней сессии, парламентарии намерены продолжить работу над реализаций новых положений Конституции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Уже на этой неделе будет рассмотрен законопроект, который защищает права и законные интересы российских семей, а также два законопроекта о запрете второго гражданства для гражданских и муниципальных служащих», — сказал Володин по итогам заседания Совета Думы.

Кроме того, по его словам, среди приоритетов парламентариев на сессию — реализация послания президента и работа над законами, направленными на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса, развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.