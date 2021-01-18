Киев, 18 января, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны должно быть готово к началу вакцинации.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он сказал в ходе совещания сегодня, 18 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они — в основной группе риска», — поручил Зеленский.

Он констатировал, что в настоящий момент министерство здравоохранения «активно готовится» к подписанию первых контрактов.

«Люди должны четко знать, когда начинается вакцинация, как она будет проходить, и знать, что государство о них позаботится… Вакцинация — это вызов для всего мира… а мы должны в первую очередь думать о людях», — отметил украинский президент.

ИА REGNUM напоминает, что несмотря на столь бравурные заявления, ситуация с вакцинацией против коронавируса на Украине складывается критическая. От сотрудничества с Россией по этому вопросу украинские власти категорически отказались, отвергнув таким образом предварительные договоренности украинской оппозиции. Вакцину от «западных партнеров» Украина может получить в лучшем случае в 2022 году. Официальный Киев договорился о покупке вакцины против коронавируса от компании Sinovac, однако последние исследования показали, что ее эффективность составляет всего 50%, после чего эксперты заявили, что Украина закупила самую худшую вакцину в мире.