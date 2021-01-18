Варшава, 18 января, 2021, 16:53 — ИА Регнум. «Интересы Варшавы и Вашингтона полностью совпадают», и в Польше ожидают дальнейшего прогресса отношений стран и при новой администрации в США. Об этом 18 января сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Polskie Radio 24.

США и Польша

«Правление администрации Дональда Трампа в США было очень благоприятным для Польши. Двусторонние отношения были чрезвычайно плодотворными — в политической, экономической и военной сферах. Мы ждем, что такими же темпами наши отношения будут развиваться и при правлении Джо Байдена», — отметил Рау.

Прокомментировал глава польского МИД и штурм Капитолия сторонниками экс-президента Трампа. «Я не согласен с тем, что события 6 января были кризисом американской демократии. Это просто вызов для устойчивости государственной системы США, и он будет обязательно преодолен. США точно выстоят. Американское государство было создано как демократическая страна, в которой граждане обеспечиваются всеми правами», — заключил он.

Главу министерства иностранных дел Польши также спросили, готова ли Варшава к тому, что новая американская администрация «может поднять идеологические вопросы, например, вопрос о защите ЛГБТ-сообщества в республике». «Польша и США являются союзниками в самых фундаментальных вопросах мира, региональной стабильности и безопасности. А что касается ценностей и идеологии, наши общества очень отличаются. И в США должны отнестись к этому с пониманием», — сказал Рау.