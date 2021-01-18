Минск, 18 января, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Международный розыск белорусского оппозиционера Павла Латушко инициирован Генпрокуратурой Белоруссии, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства.

Rada.vision Павел Латушко

Отмечается, что соответствующий пакет документов уже направлен в национальное центральное бюро Интерпола в Белоруссии.

Напомним, Латушко — член так называемого координационного совета — обвиняется Минском в заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Также его обвиняют в создании экстремистского формирования и в призывах к опасным для государства действиям.