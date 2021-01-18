Тюмень, 18 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Тюмени крещенские омовения проходят в районе реки Тура у Свято-Троицкого монастыря с полудня 18 января до полуночи 19 января. Об этом сообщает издание «Наш город».

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Крещенская купель на Туре в Тюмени

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Погода в Тюмени стоит морозная — до минус 20 градусов по Цельсию. Для схода с набережной Туры к купелям изготовлена деревянная лестница. Рядом разбиты палатки для переодевания.

У купелей дежурят сотрудники экстренных служб. Работа автобусов №14 и №30 продлена на Крещение ло 24:00.