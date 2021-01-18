Ульяновск, 18 января, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Ульяновске мэрия областного центра призывает жителей воздержаться от крещенских купаний. Власти называют две причины, сообщается на сайте мэрии.

Прорубь во льду

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Чиновники просят в этом году отказаться от омовения в прорубях «в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и низкой уличной температурой». По данным Ульяновского гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января и утром 19 января ожидается −24…−29 градусов мороза, в том числе в Ульяновске температура упадёт до — 29 градусов.

Всего в Ульяновске на Крещение Господне обустроено пять мест купаний: в селе Арское и в деревне Погребы, на Свияге в районе автомеханического техникума, в посёлках Белый Ключ и Ленинский.

За безопасностью будут следить спасатели, врачи, полицейские и народные дружинники. На Волге и Свияге организовано патрулирование, чтобы исключить организацию самовольных прорубей.

Напомним, на 18 января в Ульяновской области лабораторно подтверждено 40 844 случая заражения SARS-CoV-2, вылечились 37 519 человек (91,86%), умер 521 пациент с коронавирусом.