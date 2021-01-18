Киев, 18 января, 2021, 16:40 — ИА Регнум. На Украине смертность населения во время пандемии COVID-19 к концу предыдущего года превысила уровень 2019 года.

Алексей Кондратьевич Саврасов – Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Соответствующие данные за январь — ноябрь 2020 года сегодня, 18 января, опубликовал украинский госстат.

Согласно информации ведомства, всего за 11 месяцев 2020 года на Украине умерли 549 172 человека, что на 15 408 больше, чем за январь — ноябрь 2019 года.

Непосредственно за ноябрь в стране скончались 63 438 человек, что на 16 452 человека больше, чем в ноябре 2019 года.

Ведомство также информирует, что с начала 2020 года на Украине родилось 268 899 человек, что значительно меньше, чем в 2019 году — 286 777. Кроме того, миграционный прирост составил еще 7783 человека.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ и отдельные эксперты неоднократно заявляли, что, несмотря на коронавирус, уровень смертности населения в 2020 году ниже, чем в 2019 г.