На Вологодчине открыли 13 пунктов вакцинации от COVID-19
Вологда, 18 января, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Вологодской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, заявку на получение вакцины на сайте Госуслуг оставили уже более 2700 жителей региона.
Сделать прививку можно будет в 13 пунктах, развернутых в учреждениях здравоохранения области на первом этапе. Специальные условия созданы в Вологодских городских поликлиниках № 1 и № 2, в Череповецкой городской поликлинике № 1, Череповецкой городской больнице, Медсанчасти «Северсталь», а также в Великоустюгской, Тотемской, Сокольской, Белозерской, Устюженской, Грязовецкой, Вытегорской и Шекснинской ЦРБ. В дальнейшем число пунктов увеличат до 42.
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По данным областного правительства, в регион поступило свыше 3800 доз вакцины «Спутник V», до конца февраля ожидается поставка еще более 54 тысяч доз препарата.