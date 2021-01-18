Вологда, 18 января, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Вологодской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, заявку на получение вакцины на сайте Госуслуг оставили уже более 2700 жителей региона.

Okuvshinnikov.ru Вакцина от коронавируса

«С сегодняшнего дня на территории региона мы приступаем к массовой вакцинации от COVID-19 одновременно с вакцинацией приоритетных групп. Прививки будут делать в порядке очередности в соответствии с записью на региональном портале Госуслуг. Обзвон медицинскими организациями желающих вакцинироваться уже начался, — сказал губернатор Олег Кувшинников. — Всем, кто желает записаться на вакцинацию, необходимо зайти на портал Госуслуги35 и оставить свою заявку. Вас пригласят в поликлинику в удобное время для проведения вакцинации».

Сделать прививку можно будет в 13 пунктах, развернутых в учреждениях здравоохранения области на первом этапе. Специальные условия созданы в Вологодских городских поликлиниках № 1 и № 2, в Череповецкой городской поликлинике № 1, Череповецкой городской больнице, Медсанчасти «Северсталь», а также в Великоустюгской, Тотемской, Сокольской, Белозерской, Устюженской, Грязовецкой, Вытегорской и Шекснинской ЦРБ. В дальнейшем число пунктов увеличат до 42.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

По данным областного правительства, в регион поступило свыше 3800 доз вакцины «Спутник V», до конца февраля ожидается поставка еще более 54 тысяч доз препарата.