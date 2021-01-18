Москва, 18 января, 2021, 16:31 — ИА Регнум. От падения мирового потребления электроэнергии пострадала не только Россия, но и другие основные экспортеры этого ресурса — Франция, Германия и Канада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал данные ФТС РФ о том, что доходы России от экспорта электроэнергии из России в январе-ноябре 2020 года снизились больше чем на 49%.

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«Это напрямую связано с сокращением потребления электроэнергии в мире. Но пострадала не только Россия, ощутимый ущерб понесли и другие основные экспортеры — Франция, Германия, Канада. Введенные во многих странах локдауны, связанные с пандемией коронавируса, оказали серьезное влияние на энергопотребление. Наибольшее снижение пришлось на I и II квартал 2020 года, что обусловлено пиком первой волны пандемии коронавируса и соответствующими ограничительными мерами, — сказал Каленов. — Начиная с лета, национальные экономики постепенно начали оживать, соответственно, стало расти и энергопотребление».

Но, как подчеркнул Каленов, несмотря на рост в III квартале 2020 года, мировое восстановление спроса по-прежнему остается ограниченным из-за повторного ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Это, безусловно, отображается и в динамике показателей экспорта электроэнергии. Однако мир все равно вернется в привычное русло. Например, экономика Китая в первую очередь, а также Индии, уже восстанавливается существенными темпами. Суммарная численность населения этих двух стран приближается к 3 млрд человек, а это значит, что объемы внутреннего рынка потребления электроэнергии будут расти, — полагает Каленов. — На перспективы российского экспорта электроэнергии в 2021 году существенное влияние продолжит оказывать эпидемиологическая обстановка, динамика которой пока слабо поддается прогнозам, а также рост объемов производства в мире».

По мнению эксперта, коронавирус одномоментно никуда не пропадет, поэтому в 2021 году общемировые темпы роста потребления электроэнергии будут более низкими и составят около 3% при том, что ожидаемый мировой темп роста ВВП будет на уровне 5,2%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребление электроэнергии в России в 2020 году составило 1,05 триллиона кВтч, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.