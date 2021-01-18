Подгорица, 18 января, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Социалистическая народная партия Черногории выразила озабоченность по поводу того, что в предыдущем году было выдано 115 почетных гражданств, из которых более трети — в период с парламентских выборов 30 августа до прихода к власти нового правительства 4 декабря.

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«Таким образом, как зафиксировал Центр гражданского просвещения, был побит рекорд по количеству выданных почетных гражданств. Они были выданы по непрозрачной процедуре, поэтому из решения не ясно, какой вклад внесли получатели гражданства», — говорится в сообщении SNP.

«Напоминаем, что в предыдущий период Таксин Чинаватра, бывший премьер-министр Таиланда, обвиненный в коррупции в своей стране, получил черногорское гражданство как один из» достойных» граждан и таким образом стал самым богатым черногорцем», — говорится в заявлении.

В партии считают, что процесс получения гражданства должен быть усовершенствован в будущем, а также что решения о предоставлении гражданства должны сопровождаться четкими и конкретными объяснениями.