В Ленобласти в крещенские купания будут дежурить более 300 спасателей
Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области безопасность жителей в местах массового купания в купелях будут обеспечивать 329 сотрудников федеральных и областных спасательных подразделений, инспекции по маломерным судам и представители администраций муниципальных образований. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной администрации.
Кроме того, для оперативного реагирования будет привлечено 103 единицы специальной техники. Также на каждом объекте будут присутствовать бригады скорой медицинской помощи.
Напомним, в этом году в в регионе согласовано 32 места для проведения крещенских купаний. Они уже прошли обследование специалистами Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ.
Однако жителей области просят с осторожностью отнестись к предстоящему омовению и в случае, если верующий не уверен в своих силах, ограничиться походом в церковь. В случае, если здоровье позволяет, то, согласно распоряжению главы региона, на отведенном под купель месте необходимо соблюдать социальную дистанцию. На открытом воздухе она должна составлять 1,5−2 метра, а в закрытых местах для переодевания — не более одного человека на 4 кв. м.