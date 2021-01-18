Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области безопасность жителей в местах массового купания в купелях будут обеспечивать 329 сотрудников федеральных и областных спасательных подразделений, инспекции по маломерным судам и представители администраций муниципальных образований. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания

Кроме того, для оперативного реагирования будет привлечено 103 единицы специальной техники. Также на каждом объекте будут присутствовать бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, в этом году в в регионе согласовано 32 места для проведения крещенских купаний. Они уже прошли обследование специалистами Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ.

Однако жителей области просят с осторожностью отнестись к предстоящему омовению и в случае, если верующий не уверен в своих силах, ограничиться походом в церковь. В случае, если здоровье позволяет, то, согласно распоряжению главы региона, на отведенном под купель месте необходимо соблюдать социальную дистанцию. На открытом воздухе она должна составлять 1,5−2 метра, а в закрытых местах для переодевания — не более одного человека на 4 кв. м.