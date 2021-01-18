Москва, 18 января, 2021, 16:41 — ИА Регнум. 25 января в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол на тему урегулирования конфликта в Косово.

Пресс-центр REGNUM

По словам представителей Евросоюза и США, процесс урегулирования косовского конфликта вступил в завершающую фазу. Завершить переговоры как для них, так и для их подопечных в Приштине значит вынудить Сербию де-юре признать сецессию части своей территории. Пойдут ли сербские власти на признание независимости Косово, учитывая, что, согласно результатам опросов общественного мнения, население Сербии в большинстве своем выступает против подобного решения? В какой мере на нынешнюю ситуацию вокруг Косово повлияли Брюссельское соглашение, подписанное между Белградом и Приштиной в 2013 году, и Вашингтонское, подписанное в сентябре 2020 года? Почему официальный Белград, с одной стороны, благодарит российское руководство за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии, а с другой, не хочет видеть Москву в качестве посредника в переговорах с Приштиной? Своё мнение по этим и другим вопросам, связанным с проблемой статуса Косово, выскажут сербские и российские эксперты.

Участники в Москве:

Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение» (Сербия), советник президента Сербии по вопросам положения сербов в регионе, секретарь Государственного совета по делам сербов в регионе и диаспоре (2008—2012 гг.);

Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM;

Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (у) МИД РФ;

Анна Филимонова, кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета;

Георгий Энгельгардт, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Участники в Белграде:

Мило Ломпар, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Университета в Белграде (Сербия);

Деян Мирович, доктор юридических наук, профессор юридического факультета Университета в Косовской Митровице (Сербия);

Марко Якшич, представитель Движения сербов Косово и Метохии «Отечество», экс-депутат парламента Сербии.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Зрители получат возможность задать участникам круглого стола свои вопросы.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж). Открыть карту.

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