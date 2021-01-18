Рязань, 18 января, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Супруг убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой даёт признательные показания. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Убийство

Железнодорожный суд Рязани удовлетворил прошение следствия об аресте подозреваемого, до 15 марта он будет находиться под стражей. В ходе заседания супруг убитой журналистки не заявлял ходатайств, однако возражал против ареста и дал признательные показания, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, тело главного редактора интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в её квартире 15 января. По предварительным данным, мотивом убийства стала супружеская ссора.