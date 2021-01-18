Чебоксары, 18 января, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Чувашии в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы консолидированного бюджета возросли на 14,9%, казна исполнена с профицитом при первоначально прогнозируемом дефиците. Все плановые назначения «по основным составляющим выполнены». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 18 января, на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

По предварительным данным, в 2020 году в консолидированный бюджет Чувашии поступило 76,609 млрд рублей, что на 14,9% больше уровня 2019 года, в абсолютном выражении прирост составил 9,9 млрд рублей.

Израсходовано 76,066 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в 543 млн рублей. Отметим, что при принятии закона о казне на 2020 год предполагалось, что бюджет будет исполнен с дефицитом в размере 4,62 млрд рублей.

«Динамика по собственным доходам по консолидированному бюджету достаточно положительная: почти на 15% вырос общий объем доходов, по собственным доходам — на 0,5%, налоговые доходы — на 2,7%. Все плановые назначения по основным составляющим у нас выполнены.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Предварительно посмотрели, как мы выглядим на уровне ПФО. По оперативным данным, по таким основным составляющим, как собственные доходы, по ПФО отмечается снижение на 7,2%, у нас — рост на 0,5%, в ПФО — налоговые снижения, у нас — рост. То есть в принципе мы находимся в первой пятёрке субъектов ПФО», — сказал глава минфина Чувашии Михаил Ноздряков.