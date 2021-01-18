Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Наиболее загруженные региональные магистрали Ленинградской области, соединяющие этот регион с Санкт-Петербургом, отремонтируют за счет федеральных средств. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

Елена Молчанова ИА REGNUM Федеральная трасса в Ленобласти

Соответствующее соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов уже подписано. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» правительство России направило в дорожный фонд Ленинградской области 500 млн рублей.

«В 2021 году в рамках нацпроекта в Ленинградской области планируется обновить более ста километров региональных дорог. Из ближайших к городу это Гостилицкое шоссе, трасса Красное Село — Гатчина — Павловск и Елизаветинка — Медный Завод. Кроме того техника выйдет на дороги Волосово — Гомонтово — Копорье, Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь и ряд других», — уточнили в пресс-службе КДХ.

Дорожный комитет Ленобласти намерен продолжить практику досрочного выполнения ремонтных работ, запланированных на ближайшие два года: в 2020 году это позволило обновить 150 км магистралей вместо изначально планирующихся 75 км.

Протяжённость дорожной сети петербургской агломерации по территории Ленинградской области составляет 1112 км. Сюда включаются федеральные трассы, региональные магистрали и местные улицы в восьми муниципалитетах Ленинградской области: Сертолово, Кировске, Всеволожске, Гостилицах, Рощино, Никольском, Кудрово и Мурино.

Отметим, площадь агломерации Петербурга и Ленобласти составляет почти 12 тыс. кв. километров, где проживают в общей сложности порядка 7 млн человек.