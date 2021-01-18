Киев, 18 января, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Стоимость железнодорожных билетов на Украине с 1 марта 2021 года будет повышаться ежемесячно до конца года.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Об этом заявил сегодня, 18 января, в эфире украинского телевидения министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

По словам министра, в итоге за год стоимость железнодорожных билетов повысится на 20−22%.

Криклий заявил, что «индексация» тарифов планировалась еще в 2020 году, но была отложена из-за коронавирусных ограничений.

«В частности, свыше трех месяцев пассажирские перевозки вообще были остановлены, поэтому повышать цены не было смысла», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что компания"Укрзализныця» в 2021 году планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли. По итогам 2020 года компания-оператор железной дороги на Украине ожидает получить убыток в размере 12−14 млрд грн.