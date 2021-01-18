Красноярск, 18 января, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В спорткомплексе «Сопка» города Красноярска стартовало первенство России по сноуборду среди спортсменов 13−19 лет, которое продлится до 21 января, будут разыграны медали в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Сноуборд

Победителем первенства России среди юниоров (15−19 лет) стал Александр Атылин, который выиграл соревнования во второй раз подряд. В соревнованиях среди юношей (13−14 лет) победил Михаил Новосёлов, который также представляет СШОР им. Махова.

Ранее сообщалось, что Красноярск лишили права претендовать на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года, что связано с решением CAS о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом РФ.