Кострома, 18 января, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Глава Антроповского района Костромской области Дмитрий Урядников написал заявление об уходе по собственному желанию с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Об этом сообщает «Kostroma.Today».

Antropovo.smi44.ru Дмитрий Урядников

Исполняющей обязанности главы района с 18 января назначена его первый заместитель Елена Смирнова. Урядников управлял районом с 2017 года. До этого он работал в управлении экономики администрации Костромы при четырёх главах города — Ирине Переверзевой, Александре Кудрявцеве, Алексее Шадричеве и Викторе Емце.

Известно, что с сегодняшнего дня бывший глава принят на работу в ОГБУ «Костромаавтодор» в должности заместителя директора.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в администрации района, в Антроповском районе «с высокой долей вероятности» могут отменить прямые выборы главы.

«Грядут изменения. Наш район хотят преобразовать в муниципальный округ. Похоже, что у нас уже не будет прямых выборов главы народом, глава будет назначаться депутатами», — сказал источник.

Отметим, что Дмитрий Урядников стал пятым главой района в области, уволившимся в регионе за последние месяцы. Ранее свои посты покинули главы Кологривского, Красносельского, Нерехтского районов и города Мантурово.