Вашингтон, 21 января, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Демократическая партия США получит преимущество по численности своих членов в Сенате после приведения к присяге ещё трёх человек, сообщило 20 января агентство Associated Press.

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Мандаты в Сенате получили демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, а также Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо вице-президента Камалы Харрис.

Таким образом, Демократическая и Республиканская партии разделят контроль поровну по числу своих членов (50/50), однако с учётом голоса Харрис, которая также может голосовать в Сенате, формальный контроль получат демократы.

Агентство отмечает, что после инаугурации трёх сенаторов демократы впервые за десять лет получат контроль над обеими палатами Конгресса США и Белым домом.