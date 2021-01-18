Ханты-Мансийск, 18 января, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Югре за 2020 год зарегистрировано 282 случая острых алкогольных отравлений. Из них почти 59% закончились смертями, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Скончались 152 человека, что в 1,2 раза меньше, чем было зарегистрировано в 2019 году.

Отмечается, что 78% всех алкогольныхотравлений приходится на мужчин. Среди детей и подростков в Югре в последние два года летальные случаи в результате употребления алкоголя не регистрируются.