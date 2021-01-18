Ростов-на-Дону, 18 января, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки на расчистку транспортных артерий от снега вышли более полтысячи спецмашин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Уборка снега в Ростове-на-Дону

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«На дорогах Ростовской области последствия неблагоприятных погодных явлений устраняли 525 единиц техники. Израсходовано 10 тыс. 413 тонн противогололёдных материалов», — уточнили власти.

Спецтехника вышла на расчистку федеральных трасс М-4 «Дон», А-135, А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, А-270 М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Украиной и А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной. При этом движение по автодорогам не прекращалось.