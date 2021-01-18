Симферополь, 18 января, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Работы по очистке дорог Республики Крым после снегопада идут в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе правительства региона 18 января.

Пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым Уборка снега на дорогах Крыма

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За минувшие сутки израсходовано 2650 тонн противогололедного материала и 540 тонн чистой соли. Задействован 161 человек, а также 116 единиц специализированной техники. Работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава Крыма Сергей Аксёнов резко раскритиковал качество работ по расчистке улиц Симферополя и трассы «Таврида» после обильных снегопадов, пообещав в обязательном порядке сделать кадровые выводы.