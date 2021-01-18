Москва, 18 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. «Катюша» имеет другой смысл, не связанный со спортом, поэтому неправильно использовать её вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом 18 января заявила действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Diario de Madrid Мария Ласицкене

«Катюша» — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она добавила, что у «Катюши» есть своё предназначение, свой смысл и значение, которое знает каждый житель России.

При этом она отметила, что вопрос гимна в настоящее время не является главным в связи с большим количеством других проблем в российском спорте.