Москва, 18 января, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Несмотря на возобновление с 27 января регулярных рейсов Москва-Ханой два раза в неделю, власти Вьетнам не намерены пока открывать границы для иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы во Вьетнаме

Эксперты полагают, что авиаперелеты из России во Вьетнам будут невозможны еще, как минимум, месяц. и даже дольше. Приостановка международного авиасообщения официально объявлена до окончания праздников, связанных со встречей вьетнамского нового года Тет (10−16 февраля).

По данным минтранса Вьетнама, после этого будет изучена возможность возобновления международных рейсов, однако ограничения из-за коронавируса сохранятся. Все прибывающие в страну будут обязаны пройти 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 января 2020 года возобновляет авиационное сообщение с четырьмя странами: Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

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