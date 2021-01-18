Ярославль, 18 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Ярославскую область поступило 18 450 доз вакцины «Спутник-V», жители региона могут записываться на вакцинацию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора региона.

Yarregion.ru Вакцина

Для прививки «Спутник-V» требуется введение двух доз с разницей в 21 день, таким образом поступившего объема хватит для вакцинации 9225 человек. Процесс добровольный, заявку ярославцы смогут оформить через портал госуслуг.

«Вакцинацию от COVID-19 делаем общедоступной. Вчера в регион поступило 18 450 доз вакцины «Спутник-V». Прививку могут сделать все желающие, в том числе и граждане старше 60 лет. Для этого нужно обратиться в свою медицинскую организацию по месту прикрепления. Записаться на вакцинацию можно и через портал Госуслуг. Вакцинация будет проходить в строго назначенное время, опаздывать вакцинируемым нельзя», — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Поступившие в регион дозы

Медицинские учреждения региона на своих сайтах также объявят о начале вакцинации, пока прививку будут делать только совершеннолетним ярославцам. Как ранее сообщало ИА REGNUM в январе в Ярославской области в сутки регистрируется от 185 до 192 случаев коронавирусной инфекции, за все время пандемии заразилось 25 697 ярославцев