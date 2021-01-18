Домбай, Карачаево-Черкесия, 18 января, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии удалось откопать одну из пострадавших при сходе лавины. Женщина жива и уже вернулась в номер гостиницы, передает телеграм-канал Mash.

09.mchs.gov.ru Спасатели на месте схода лавины

Следите за развитием событий в трансляции: «На горнолыжном курорте Домбай лавина накрыла трассу — трансляция»

«Сотрудница гостиницы Altaroom оказалась под снегом, ее удалось оперативно спасти. Сейчас она в шоковом состоянии — уже вернулась в номер», — говорится в сообщении.

В настоящее время поиски людей продолжаются. По некоторым данным, число находящихся под снегом может составлять от четырех до 12 и даже до 20 человек. Среди них есть дети, их количество пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня днем, 18 января, на горнолыжном курорте «Домбай» произошел сход лавины. В настоящее время идут спасательные работы. В республике с 14 января было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и лавиноопасности.

Читайте также: В МЧС подтвердили сход лавины в Карачаево-Черкесии