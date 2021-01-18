Москва, 18 января, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Поток иностранных туристов в Египет в 2020 году из-за пандемии коронавируса упал почти в четыре раза, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Василий Поленов. За старым Каиром. 1882

В прошлом году Египет посетили 3,5 млн человек, что в 3,75 раза меньше, чем в 2019 году. 65% зарубежных гостей приехали до пандемии в январе-феврале 2020 года.

Уровень загрузки египетских отелей снизился до 10−15% от уровня 2019 года. Доходы от туризма упали в стране почти на 70%, до $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта на летний курортный сезон в 2021 году планируют открыть «безопасные туристические коридоры».

Читайте также: Египет откроет безопасные туристические коридоры