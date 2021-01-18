Токио, 18 января, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda представил тизер своего нового субкомпактного кроссовера HR-V. Изображения распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Honda Новый кроссовер Honda HR-V

Официальная премьера модели состоится 18 февраля текущего года. Также в компании сообщили некоторые подробности о технической «начинке» новинки.

У нового Honda HR-V будет сильно заваленная задняя стойка, над задним стеклом автопроизводитель установит спойлер, а фонари будут заужены. Кроме того, новинка получит изогнутую дверь багажника и значок с надписью e: HEV.

В движение авто будет приводить гибридный двигатель, состоящий из двух электромоторов. Версий модели без электромотора не будет, поскольку компания Honda планирует «подключить к розетке» все свои модели на европейском авторынке уже к следующему году.

Ранее стало известно, что из-за новой стратегии компании Honda её российское представительство в течение 2022 года собирается прекратить поставки автомобилей на авторынок страны.

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