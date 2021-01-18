Кострома, 18 января, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Костромичи считают необходимым увеличить лимит льготных транспортных карт для школьников и начать продажу «скидочных» проездных для учителей — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Брехов Транспортная карта

Родители ребят из костромского отделения Всероссийского общества слепых обратились в одну из политических партий, попросив донести свою просьбу до главы города Костромы Юрия Журина. Костромичи считают, что 50 льготных поездок в месяц — слишком мало. Проездной покрывает только школьные потребности детей. Лимита транспортной карты не хватает на визиты в кружки и секции.

«50 поездок — это слишком мало. Практически весь лимит расходуется на поездки в школу. Ездить на тренировки и кружки по льготным расценкам у детей не получается. Выходит, доступ к тренировкам и олимпиадам у детей из малоимущих семей закрыт. А если это будущий талантливый музыкант или олимпийский чемпион? Считаем, что лимит проездного нужно увеличить как минимум ещё на 30 поездок. Кроме этого, преподаватели сейчас обязаны сопровождать детей на различные соревнования — им тоже нужен такой проездной», — говорится в обращении костромских родителей.

Напомним, на сегодня стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 20 рублей. Льготными картами в Костроме пользуются 10 тысяч человек: пенсионеры, а также школьники и студенты, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума по региону. Льготная карта рассчитана на 50 поездок, её стоимость для школьников составляет 425 рублей, для пенсионеров — 460 рублей, для студентов — 650 рублей.