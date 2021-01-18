Сосенский, Калужская область, 18 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Жители города Сосенский Калужской области пожаловались властям региона на появление на местном полигоне ТБО мусоровозов с московскими номерами. Об этом шла речь на заседании областного правительства 18 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

По словам министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина, на полигон в Сосенском мусор возят только из Калужской области, и транспорт из Москвы сюда не приезжает. Отходы направляются в соответствии с территориальными схемами регионального экологического оператора исключительно из муниципальных районов области.

«Дело в том, что регоператор использует машины калужских и тульских подрядчиков. У калужской компании часть техники зарегистрирована в Москве, поэтому на транспорте московские номера. То, что машины перевозят отходы только внутри региона, не выезжая за его пределы, можно отследить с помощью системы ГЛОНАСС. Соответствующими устройствами оборудованы все мусоровозы», — пояснил Лежнин.

Губернатор Владислав Шапша предложил создать в Сосенском общественный совет из инициативных граждан и организовать для них доступ на территорию полигона.

«Если есть желающие следить за ситуацией на полигоне, организуйте им доступ и предоставьте из первых рук всю необходимую информацию. У людей не должно быть сомнений в происхождении мусора», — подчеркнул Владислав Шапша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области действует восемь полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая восстановлению в ближайшие 10 лет, — 95,27 га. В результате рекультивации будет законсервировано 4,6 млн тонн отходов.