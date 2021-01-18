Москва, 18 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Основными факторами, повлиявшими на рост экономики Китая в 2020 году, можно считать высокую производительность труда, организацию и дисциплину китайских рабочих при относительно низкой стоимости труда, а также очень высокий уровень технологического обеспечения китайской промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что темпы экономического роста Китая в 2020 году составили 2,3%.

Gov.cn Производство на предприятиях в Китае

«В условиях коронавирусной атаки, всемирной самоизоляции и падения экономики практически во всех странах рост китайского ВВП на 2,3% можно признать выдающимся, — сказал Остапкович. — Основными факторами, повлиявшими на рост, я бы назвал высокую производительность труда, организацию и дисциплину китайских рабочих при относительно низкой стоимости труда (то есть низкой зарплате), а также очень высокий уровень технологического обеспечения китайской промышленности. Важно, что в Китае основными экономикообразующими отраслями, которые создают наибольшую долю продукции и услуг в структуре ВВП, являются промышленность, сельское хозяйство и строительство, а не сфера услуг, как в других экономически развитых странах».

Как пояснил Остапкович, реальный сектор был меньше подвержен различным локдаунам, эти отрасли не останавливались и обеспечили рост китайской экономики.

«Дополнительный фактор — широкая торговля Китая с другими странами, — сказал Остапкович. — Китайский экспорт, начиная от игрушек и мебели и закачивая вооружением, практически не останавливался: китайцам удалось добиться продолжения экспорта своих товаров. Можно добавить и психологический фактор. Китайцы также изобрели свою вакцину, которую активно и повсеместно внедряют, это снимает с людей боязнь за себя, за свою семью, и люди начинают, как обычно, производительно работать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году ситуация в китайской экономике может улучшиться за счет уже достигнутого дна, а также определенного привыкания к ситуации и организации взаимодействия людей в обществе.