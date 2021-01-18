Киев, 18 января, 2021, 15:36 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 18 января, эксперты продолжают обсуждать предложение ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать Киеву ряд граждан, удерживаемых в Донбассе, народному депутату Рады и лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

В частности, политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что таким образом Донецк и Луганск озвучили сразу три важных сигнала.

«Первый сигнал — лично президенту Зеленскому. ЛНР и ДНР очень и очень прозрачно намекнули, что не понимают, о чем разговаривать с представителями Украины в контактной группе по урегулированию, которых назначил Зеленский. Не доверяют и не хотят иметь с ними дела», — отметил Чаплыга.

По его мнению, именно от этого сигнала глава делегации Леонид Кравчук «возбудился» и заявил, что «не помнит примеров, когда непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому лицу».

Чаплыга напоминает, что сравнительно недавно, летом 2019 года, республики Донбасса передали именно Медведчуку четырех человек и саркастически призывает Кравчука «учит матчасть как когда-то учил историю КПСС, то есть назубок».

По словам эксперта, второй сигнал адресован официальному Киеву в целом — в Донбассе показывают, что готовы договариваться, но с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Сигнал №2 — официальному Киеву в целом. Открываем «Минские соглашения», одномоментное освобождение удерживаемых лиц — это пункт №6… Отпускают пленных, т. е. показывают, что готовы договариваться, только не с Кравчуком. А с кем? Смотрите, пленных отдают Медведчуку — значит, они с ним связывают выполнение «Минских» и мир на Донбассе. Потому, что ему верят и готовы с ним договариваться», — отметил политолог.

Чаплыга пояснил, что с его точки зрения, желание ДНР и ЛНР договариваться именно с Медведчуком является логичным.

«Логично желание договариваться о выполнении «Минских соглашений» с человеком, который является автором мирного плана на основе «Минских соглашений». Да и тысяча человек, которых он освободил — это аргумент! А ведь у него есть еще «межпарламентский диалог» ‑ и с его помощью Донецк с Луганском могут получить прямой выход на депутатов Франции, Германии, Украины и России», — аргументировал политический активист.

Третий сигнал, по мнению Чаплыги, направлен странам «нормандского формата» — Украине, России, Франции, Германии.

«Третий сигнал — «по секрету всему свету» и участникам «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Если Донбасс демонстрирует, что готов выполнять «Минские соглашения» — тогда вопрос к Зеленскому. А вы будете отпускать удерживаемых лиц? А выполнять «Минские соглашения»? Ход за вами! И время пошло», — предупредил он.

В завершение эксперт выразил мнение, что Киев в итоге снова будет ждать, пока «вашингтонский обком» «расскажет всем, как жить».

ИА REGNUM напоминает, что от лица Киева инициативу Донецка и Луганска официально прокомментировал как раз Леонид Кравчук, который увидел в этом предложении «попытку давления».