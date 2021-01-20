В Карачаево-Черкесии сошла лавина в районе горы Мусса-Ачитара. Неизвестна судьба, по крайней мере, четверых человек, сообщает 18 января МЧС по региону. По данным спасателей, под лавиной остались два вагончика проката горнолыжного снаряжения и кафе. Общее число находившихся в них людей может составлять от четырех до 12 человек. В настоящее время ведутся поиски людей и обследование местности в районе схода лавины. Все новости о ходе спасательной операции — в трансляции ИА REGNUM.

Alex Svirkin Домбай

15:20 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии в последние дни — с 14 января — из-за сильных снегопадов было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин на высоте свыше 2500 метров в горных районах.

15:26 18.01.2021 Напомним, накануне МЧС России сообщало, что 18 января 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе, на территории Карачаево-Черкесской Республики (очень сильный снег, метель, ветер с порывами 20−25 м/с).

15:29 18.01.2021 На месте схода лавины задействовали спецтехнику, пока найти выживших или пострадавших не удаётся.

15:29 18.01.2021 По данным Гидрометцентра России, с 18:00 часов 18 января до 18:00 часов 19 января в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 м лавиноопасно.

15:29 18.01.2021 С 18 часов 18 января до 18 часов 21 января в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно, сообщает Гидрометцентр России.

15:30 18.01.2021 По данным спасателей, под лавиной остались два вагончика проката горнолыжного снаряжения и кафе. Общее число находившихся в них людей может составлять от четырех до 12 человек. По данным ТАСС, сход лавины мог быть принудительным. В настоящее время ведутся поиски людей и обследование местности в районе схода лавины. Подробности: Лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии, спасатели ищут людей

15:30 18.01.2021 Лавиноопасно с 18 часов 18 января до 18 часов 21 января в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 м.

15:33 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии среди пострадавших при сходе лавины были дети. Их точное число пока не известно. Об этом пишет «Интерфакс». Всего, по оценке очевидцев, под снегом могут находиться до 20 человек. Читайте подробнее: Среди накрытых лавиной в Карачаево-Черкесии были дети

15:34 18.01.2021 Четыре человека пострадали в результате схода снежной лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Таковы предварительные данные о последствиях ЧП, сообщают 18 января в оперативных службах. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии четыре человека могли пострадать при сходе лавины

15:34 18.01.2021 Одного человека удалось откопать после схода лавины в КЧР. Постоялица гостиницы Altaroom оказалась под снегом, ее удалось оперативно спасти. Сейчас она в шоковом состоянии — уже вернулась в номер, сообщает Mash.

15:35 18.01.2021 16−17 января Краснодарский край накрыла непогода. Только за сутки 17 января в регионе выпала треть от среднемесячной нормы осадков — снегом завалило почти все районы региона.

15:42 18.01.2021 Спасатели извлекли из снега женщину, пострадавшую в результате схода лавины в районе горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщает 18 января телеграм-канал Mush. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии после схода лавины спасли женщину

15:42 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии удалось откопать одну из пострадавших при сходе лавины. Женщина жива и уже вернулась в номер гостиницы, передает телеграм-канал Mash. Об этом: В Домбае после схода лавины нашли женщину

15:45 18.01.2021 Специальная техника прибыла в район схода снежной лавины в Карачаево-Черкесии, спасатели ищут под снегом людей. Об этом сообщают 18 января «Вести». "Проводится наращивание группировки», — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. Подробности в материале: В Домбае на месте схода лавины задействовали спецтехнику

15:57 18.01.2021 В работах по поиску людей, оказавшихся под лавиной в курортном поселке «Домбай» в Карачаево-Черкесии, участвуют около 170 человек. Среди них сотрудники МЧС, пожарно-спасательного гарнизона МЧС, местные жители и волонтеры, сообщили 18 января в пресс-службе спасательного ведомства. Читайте подробнее: В Домбае поиски оказавшихся под лавиной людей ведут 170 человек

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16:49 18.01.2021 Ранее в Кабардино-Балкарии произошло ЧП в горах — погиб турист из Московской области. Тело 47-летнего лыжника нашли 16 января на склоне горы Чегет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Причиной гибели туриста стала лавина. Как считают в СКР, мужчина катался вне специально оборудованных трасс катания и спровоцировал сход снежной массы. «В Эльбрусском районе на склоне горы Чегет (высота 2300 м), лыжник-экстремал (1970 г. р.) из Московской области сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

17:00 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии организована проверка после схода лавины на пункты проката инвентаря и кафе в поселке Домбай. Следственный комитет по региону направил на место происшествия своих сотрудников, сообщили в ведомстве. Они уполномочены установить причину схода снежной лавины, а также законность нахождения в данном месте людей в то время, как МЧС региона объявило штормовое предупреждение из-за лавиноопасности на данной высоте. После проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

17:00 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии организована проверка после схода лавины на пункты проката инвентаря и кафе в поселке Домбай. Следственный комитет по региону направил на место происшествия своих сотрудников, сообщили в ведомстве. Они уполномочены установить причину схода снежной лавины, а также законность нахождения в данном месте людей в то время, как МЧС региона объявило штормовое предупреждение из-за лавиноопасности на данной высоте. После проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

17:01 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии организована проверка после схода лавины на пункты проката инвентаря и кафе в поселке Домбай. Следственный комитет по региону направил на место происшествия своих сотрудников, сообщили в ведомстве. Они уполномочены установить причину схода снежной лавины, а также законность нахождения в данном месте людей, в то время как МЧС региона объявило штормовое предупреждение из-за лавиноопасности на данной высоте. Читайте также: СКР начал проверку по факту ЧП из-за схода лавины в Карачаево-Черкесии

17:05 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии организована проверка прокуратуры по факту схода лавины на горнолыжном курорте «Домбай». "Прокуратурой города Карачаевска организовано проведение проверки в связи со сходом лавины 18 января 2021 года около 13:30 на 4-й линии канатной дороги в поселке Домбай», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

17:16 18.01.2021 В результате поисков спасатели смогли откопать из-под снега шестерых человек, оказавшихся в зоне схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщили очевидцы, принимающие участие в поиске людей. Состояние спасенных пока неизвестно, как и то, насколько точна данная информация. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии извлекли из-под лавины шестерых пострадавших

17:58 18.01.2021 Кадры очевидцев с Домбая.

18:37 18.01.2021 Один человек погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Домбае, есть пострадавшие, сообщил глава противолавинной службы, сообщает ТАСС. Спасательные работы продолжаются.

18:38 18.01.2021 На месте схода лавины в Домбае поиски продолжатся и с наступлением темноты, для этого организовано дополнительное освещение, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС по Карачаево-Черкесии. Поисковые работы на склоне горы Мусса-Ачитара ведут 233 человека. Об этом: Поиски погребенных под лавиной в Домбае продолжатся ночью

18:51 18.01.2021 Под лавиной в Домбае погиб один человек. Его тело обнаружили спасатели при проведении поисковых работ на месте происшествия. Спасатели считают, что, скорее всего, погибший — не местный житель, это турист, сообщил источник. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии обнаружили тело погибшего под лавиной в Домбае

19:08 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии названа предварительная версия причины схода лавины в поселке Домбай. Скорее всего, ее спровоцировал обстрел из пушек горных склонов, который проводила Северо-Кавказская военизированная служба, пишет РИА Новости. Об этом: Лавину в горах Карачаево-Черкесии спровоцировал обстрел пушками

20:11 18.01.2021 Предупреждение МЧС о возможности схода лавин

21:10 18.01.2021 Погибший при сходе лавины оказался президентом федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Муратом Маршанкуловым. Этот факт ТАСС подтвердил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

22:31 18.01.2021 На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, где 18 января сошла лавина, поисково-спасательные работы приостановлены до утра.

22:34 18.01.2021 По данным МЧС, неизвестной остается судьба еще двух человек.

22:44 18.01.2021 Спасатели на месте схода лавины в Домбае. 09.mchs.gov.ru.

01:39 19.01.2021 Спасатели нашли живыми четверых человек, которые не выходили на связь в Домбае Карачаево-Черкесии после схода лавины. Об этом 19 января сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии нашли живыми людей, пропавших после схода лавины

07:02 19.01.2021 Общий вид на центральную часть горнолыжных трасс с Югославской трассы. (сс) Rdfr

07:49 19.01.2021 В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде снега и сильного ветра, а также угрозой повторного схода лавины поисково-спасательные работы в поселке Домбай приостановлены. Работы в районе схода лавины будут возобновлены с наступлением светлого времени суток.

08:36 19.01.2021 Единственным пока найденным погибшим в поселке Домбай, где накануне, 18 января, сошла лавина, оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Его гибель подтвердил сын Шамиль. Читайте подробнее: Под лавиной в Домбае погиб президент федерации горнолыжного спорта

08:41 19.01.2021 Кадры очевидцев из Домбая.

08:50 19.01.2021 «Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьезная лавиноопасность, о чем ранее предупреждал информационный центр МЧС. В связи с этим необходимо предпринять все меры безопасности — это касается работы специальных служб и граждан, которые должны быть предельно осторожны», — призвал глава региона Рашид Темрезов. Читайте также: Темрезов предупредил о сохраняющейся в Домбае лавиноопасности

08:53 19.01.2021 В Домбае возобновили поисково-спасательные работы после схода лавины. Но, по предварительным данным, людей под снегом больше нет. Цитата tv360ru.

08:54 19.01.2021 Обрушившаяся на гору Мусса-Ачитара в поселке Домбай снежная лавина погребла под собой пятилетнего мальчика и сопровождавшего его лыжного инструктора Мурата. Мать ребенка Ирина рассказала «360», что мужчина прикрыл ее сына собой, а потом помог ему выбраться из снежной ловушки. По словам Ирины, все произошло, когда она стояла внизу учебного склона, когда она увидела сход лавины. «Была просто большая белая масса, как туман. Предварительно еще пушки стреляли. После третьего выстрела, секунд через 20, сошла лавина», — поделилась она. По словам Ирины, от увиденного она впала в шок и пыталась разглядеть своих детей, которые вместе с инструкторами находились на горе.

08:55 19.01.2021 Ирина — мать пострадавшего от схода лавины ребёнка — подчеркнула, что сын, который оказался в снежной ловушке, сначала не мог разговаривать от пережитого потрясения. Но потом быстро пришел в себя. Несмотря на то, что мальчик оказался под большим снежным валом, у него нет даже царапины. Цитата tv360ru.

08:56 19.01.2021 Напомним, снежная лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. В тот момент там находились от четырех до 12 человек. Видео спасательной операции на месте схода лавины в Домбае. Телеграм-канал МЧС России.

09:39 19.01.2021 В посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии спасатели возобновили поисковые работы после схода лавины. Читайте подробнее: В Домбае возобновили поисково-спасательные работы

09:48 19.01.2021 Уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной в посёлке Домбай — СК.

09:50 19.01.2021 В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели человека под лавиной в посёлке Домбай, сообщили 19 января в региональном главном управлении СКР. Об этом: В Карачаево-Черкесии возбудили дело после гибели человека под лавиной

10:27 19.01.2021 Кадры очевидцев с Домбая.

11:49 19.01.2021 Принудительный спуск лавины в Карачаево-Черкесии, где погиб один человек, был неконтролируемым. Об этом сообщила прокуратура.

11:58 19.01.2021 В Домбае при сходе лавины инструкторы спасли детей. Имена спасителей называют РИА «Карачаево-Черкесия» и РИА Новости. Один из них Мурат Байрамуков, другой — Аслан Джириков. Читайте также: Инструкторы по сноуборду спасли детей при сходе лавины в Домбае

12:25 19.01.2021 Гарабаши, высота 3780 м. Домбай. Вид с веб-камеры. dombaj.ru

12:38 19.01.2021 Курорты Архыз и Эльбрус закрыты для катания — гендиректор «Курортов Северного Кавказа».

12:57 19.01.2021 Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил об отсутствии в настоящее время информации о находящихся под лавиной пострадавших. По его словам, ранее были отработаны все поступившие версии о возможных жертвах. Подробности в материале: Темрезов: информации о нахождении в Домбае под снегом людях больше нет

13:25 19.01.2021 Видео спасательной операции на месте схода лавины в Домбае. Телеграм-канал МЧС России.

14:24 19.01.2021 Расследование уголовного дела о халатности, возбужденного после схода лавины в горах Домбая, контролируется прокуратурой Карачаево-Черкесии. В надзорном ведомстве 19 января назвали предварительной причиной чрезвычайного происшествия неконтролируемый сход снега, который произошел после стрельбы по лавинам. Читайте подробнее: Прокуратура назвала причину схода лавины в Домбае

14:26 19.01.2021 В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту халатности. Напомним, 18 января 2021 года около 13 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, в которых находились люди. После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация.

15:06 19.01.2021 Спасатели на месте схода лавины. 09.mchs.gov.ru

15:44 19.01.2021 В Карачаево-Черкесии объявили о продолжающейся угрозе схода лавин. По данным Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, в период с 20 января по 22 января в горах республики выше 2000 метров лавиноопасно, сообщили в МЧС.

16:18 19.01.2021 Катание на склонах Домбая запрещено из-за лавиноопасной обстановки. Об этом написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Instagram. «В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено. Следственные органы устанавливают причины произошедшего. Обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски. Сохраняется прогноз лавинной опасности!» — написал он.

17:09 19.01.2021 По факту схода лавины в поселке Домбай, под которой, предположительно, находились люди, организована доследственная проверка. kchr.sledcom.ru

17:23 19.01.2021 Поисково-спасательные работы в Карачаево-Черкесии на месте схода лавины завершены — ГУ МЧС.

18:34 19.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины. 09.mchs.gov.ru

18:36 19.01.2021 «Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Муса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины… По состоянию на 16:00 19 января обследовано 60 тысяч квадратных метров снежной массы», — сообщает ГУ МЧС РФ.

18:37 19.01.2021 Всего в ликвидации последствий ЧС было задействовано 79 человек, две единицы техники, от МЧС России — 66 человек и две единицы техники.

18:41 19.01.2021 Поисково-спасательные работы на Домбае. 09.mchs.gov.ru

18:44 19.01.2021 По данным Гидрометцентра, 19 января в Кабардино-Балкарии сильные осадки (снег, мокрый снег), гололедно-изморозевые явления, ветер до 18 м/с. 19 января в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, 19−21 января в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.

18:50 19.01.2021 Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае. Пострадавших и погибших, кроме найденных ранее, не обнаружено. Об этом к 17:00 сообщило региональное управление МЧС на официальной странице в Instagram. Об этом: В Домбае завершены поисковые работы на месте схода лавины

19:18 19.01.2021 Поисково-спасательные работы на месте схода лавины. kchr.sledcom.ru

20:06 19.01.2021 В результате схода лавины на Домбае один человек погиб и восемь пострадали, других пострадавших и жертв не обнаружено.

20:06 19.01.2021 Спасательные работы на месте схода лавины. 09.mchs.gov.ru

20:11 19.01.2021 По оперативной информации МЧС, 20 января существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, схода оползней, просадки грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

20:49 19.01.2021 Совещание оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий схода лавины на горе Мусса-Ачитара. kchr.ru

22:25 19.01.2021 Домбай. (сс) Sestra Pushkin

07:21 В сети появись рассказы очевидцев о случишемся. «Было две волны» — инструктор рассказал о лавине на Домбае.

08:06 В Карачаево-Черкесии мужчина сделал девушке предложение за несколько минут до схода лавины. Он пригласил возлюбленную на гору Мусса-Ачитара, чтобы ее пофотографировать. Об этом сообщает РЕН.

09:06 В Карачаево-Черкесии 20 января будет закрыта дорога к поселку Домбай. В горах планируется проведение работ по принудительному спуску лавин. Жителей и гостей республики просят воздержаться от поездок в этом направлении, сообщили в Информационном центре системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии перекрыли дорогу к курорту Домбай

09:21 В Домбае закрыты трассы для катания на склонах горы Мусса-Ачитара. Запрет введен на проезд на канатных дорогах. Разрешено катание пока только на лесных трассах и в нижнем поясе горы Мусса-Ачитара. В зоне схода лавины работают специалисты, устанавливающие причины ЧП. Читайте подробнее: В Домбае запретили катание на верхних склонах

09:35 Напомним, спасательная операция завершена.