Черкесск, 18 января, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 18 января сошла лавина в районе горы Мусса-Ачитара. Неизвестна судьба, по крайней мере, четверых человек. Общее число пострадавших может дойти до 12 человек, сообщает источник в МЧС по региону.

(сс) Hans Снежная лавина

По данным спасателей, под лавиной остались два вагончика проката горнолыжного снаряжения и кафе. Общее число находившихся в них людей может составлять от четырех до 12 человек. По данным ТАСС, сход лавины мог быть принудительным. В настоящее время ведутся поиски людей и обследование местности в районе схода лавины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в последние дни — с 14 января — из-за сильных снегопадов было объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин на высоте свыше 2500 метров в горных районах.