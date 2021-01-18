Кировск, Ленинградская область, 18 января, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от имени всех жителей региона возложил цветы к подножию монумента «Рубежный камень» на Невском пятачке в день 78-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Александр Дрозденко у мемориала «Рубежный камень»

По словам Дрозденко, жителям Ленинградской области очень важна память о героизме тех дней и о блокаде Ленинграда.

«Ленинградская земля обильна полита кровью, ни одна территория в мире не испытала столько страданий. Война пришла сюда 8 июля 1941 года, а закончились боевые действия на Ленинградской земле в августе 1944-го», — напомнил глава региона на торжественном митинге у стен музея «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти.

Глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья, а молодому поколению — знать, помнить и гордиться историей России.

«История обороны и прорыва блокады Ленинграда — это история нашего народа, которой мы гордимся», — добавил Александр Дрозденко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и молодым активистам движения «Волонтеры Победы», участвовавшим в церемонии, посвященной 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Напомним, плацдарм «Невский пятачок» стал местом самых ожесточенных боев в ходе битвы за Ленинград. Советские войска несколько раз пытались начать отсюда наступление для прорыва блокадного кольца.

Возведенный в 1972 году на Невском пятачке мемориал «Рубежный камень» стал одним из символов битвы за Ленинград.