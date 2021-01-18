Москва, 18 января, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В 2021 году ситуация в китайской экономике может улучшиться за счет уже достигнутого дна, а также определенного привыкания к ситуации и организации взаимодействия людей в обществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Андрей Грук ИА Красная Весна Юань

«Темпы экономического роста Китая за 2020 год оказались минимальными за последние десятилетия, — сказала она. — В наступившем году ситуация может улучшиться даже просто за счет уже достигнутого дна, а также определенного привыкания к ситуации и организации взаимодействия людей в обществе. В связи с этим компании начинают работать в полном объёме, как и прежде, ища новые возможности, выходы на рынок и т. д. Тем не менее этот рост будет довольно умеренным в связи с продолжающимися межстрановыми ограничениями».

Как подчеркнула Новикова, китайская экономика во многом зависит от европейского и американского рынков.

«Нет заказов на поставку различного рода деталей от западных компаний, и китайская экономика не может функционировать в полной мере в рамках выстроенного глобального мира», — сказала экономист.

Напомним, что ранее Государственное статистическое управление КНР заявило, что темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии нового коронавируса составили 2,3%.