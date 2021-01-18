Экономика Китая в 2021 году будет расти умеренными темпами – прогноз
Москва, 18 января, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В 2021 году ситуация в китайской экономике может улучшиться за счет уже достигнутого дна, а также определенного привыкания к ситуации и организации взаимодействия людей в обществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
«Темпы экономического роста Китая за 2020 год оказались минимальными за последние десятилетия, — сказала она. — В наступившем году ситуация может улучшиться даже просто за счет уже достигнутого дна, а также определенного привыкания к ситуации и организации взаимодействия людей в обществе. В связи с этим компании начинают работать в полном объёме, как и прежде, ища новые возможности, выходы на рынок и т. д. Тем не менее этот рост будет довольно умеренным в связи с продолжающимися межстрановыми ограничениями».
Как подчеркнула Новикова, китайская экономика во многом зависит от европейского и американского рынков.
«Нет заказов на поставку различного рода деталей от западных компаний, и китайская экономика не может функционировать в полной мере в рамках выстроенного глобального мира», — сказала экономист.
Напомним, что ранее Государственное статистическое управление КНР заявило, что темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии нового коронавируса составили 2,3%.