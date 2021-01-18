Лондон, 18 января, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Сломать человеческую личность ираздробить общество — одна из основных, если не основная, задача современных либералов-глобалистов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 января, комментируя высказывания британского министра по делам регионов и местного самоуправления Роберта Дженрика.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Как сообщалось ранее, в своей публикации в газетеThe Daily Telegraph Дженрик заявил, что правительство Великобританииготовитзаконопроект, усложняющий процесс демонтажа памятников, в том числетех, чтопосвящены «спорным» историческим фигурам.

« Разрушение памятников является одним из инструментов разрушения исторического сознания. Историческое сознание, построенное на исторических знаниях, служит одной из основ и человеческой личности, и единства общества. Сломать человеческую личность, сломать человека, раздробить общество — одна из основных, если не основная, задача современных либералов-глобалистов.

Возможно, британцы, инициируя указанный закон, руководствуются более приземлёнными, привязанными сугубо к их обстоятельствам, соображениями. Но и в этом случае следует отметить, что разрушители британских памятников, особенно из числа мигрантов, неправы: в конце концов, они решили переехать именно в ту Великобританию, которая была создана мыслью и трудом указанных деятелей.

Нас, к сожалению, вакханалия сноса памятников тоже коснулась: и в первые годы после революции 1917 года, и после 1991 года. Надо сказать, что в революционные годы убирались преимущественно памятники, не представлявшие художественной ценности; памятники Петру I, императрице Екатерине, Николаю I в Санкт-Петербурге, другие памятники правителям и выдающимся деятелям дореволюционного периода не убирались. Иначе произошло после 1991 года, когда пострадали некоторые действительно выдающиеся произведения скульптуры. Наиболее характерный пример — памятник Феликсу Дзержинскому работы Вучетича в Москве.