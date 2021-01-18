Ростов, Ярославская область, 18 января, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Глава Ростовского района Ярославской области Сергей Шокин покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к власти региона.

Администрация Ростовского района Сергей Шокин

Причины этого пока неизвестны. В настоящее время Шокин находится в отпуске. Сергей Шокин возглавил район в 2018 году, сменив на этом посту Алексея Константинова, избравшегося депутатом и затем председателем Ярославской областной думы. Именно Константинов и рекомендовал Шокина на данную должность.

В декабре 2020 года Алексей Константинов погиб в дорожно-транспортном происшествии в Тверской области. Как и Константинов, до назначения главой Ростовского района Шокин не работал в Ярославской области.

Ожидается, что отставку Шокина Ростовская районная дума примет 21 января.