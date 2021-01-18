Красногорск, 18 января, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На территории Московской области оборудовано 220 мест для купаний на Крещение Господня. Об этом 18 января заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крещенская прорубь

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Так, 66 из 220 мест для купаний организовано на открытых водоемах, 75 мест на прудах и 79 — это купели. Безопасность верующих обеспечат 2180 человек и 702 единицы спецтехники.

«Ожидаемая погода — это минус 20 днем и минус 19 градусов ночью. Это ожидаемые прогнозы, но температура может быть ниже, как у нас в некоторых районах сегодня температура доходила до минус 28 градусов», — сказал Хайкин.