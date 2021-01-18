Москва, 18 января, 2021, 14:43 — ИА Регнум. При исполнении поручения президента РФ Владимира Путина рассмотреть упрощение порядка найма иностранных рабочих на стройки следует обратить внимание на качество проверки привлекаемых мигрантов по линии МВД, считает руководитель центрального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Роман Шкурлатов. Об этом он заявил сегодня, 18 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Понятно, что глава государства и правительство руководствуется благими целями, поручая упростить механизм привлечения мигрантов на стройки. Но дьявол, как всегда, кроется в мелочах. В данном случае он кроется именно в исполнении и исполнителях этого поручения, в том, как они отнесутся к нему и насколько щепетильно и точно будут выполнять поставленные им задачи. Главное, чтобы это упрощенное привлечение трудовых мигрантов не вылилось в попустительское отношение, когда поток мигрантов хлынет в страну бесконтрольно, отбора никакого не будет, проверок никаких не будет, и все это для того, чтобы криво-косо и побыстрее выполнить поручение президента», — отметил эксперт.

По его словам, по причине пандемии общая ситуация в стране ухудшилась, миграционные потоки немного сократились, так как мигрантам стало не очень выгодно работать в России. «Безусловно, надо чем-то их привлекать, чтобы стройки не встали и экономика дальше развивалась. Но здесь важно сделать акцент на том, чтобы при привлечении рабочей силы не снизилось качество проверок этих людей как по линии МВД, так и по другим параметрам, по которым обычно проверяют мигрантов: знание русского языка и русской культуры, истории России. Просто в противном случае это может превратиться в то, что в Россию хлынет поток низкоквалифицированных, малообразованных, некультурных, криминализированных элементов», — пояснил Шкурлатов.

Он уточнил, что крайне важно, чтобы упрощение бюрократической процедуры не превратилось в полную вседозволенность.