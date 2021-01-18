Москва, 18 января, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Необходимый уровень вакцинации от COVID-19 в России составляет более 68,5 млн человек — без учёта детей и уже переболевших. Об этом в ходе брифинга заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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«Требуемый уровень вакцинации также определен учеными, без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет. Это 60% населения России, или 68,6 млн человек», — сказала Голикова.

По её словам, данная цифра может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в России.