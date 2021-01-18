Севастополь, 18 января, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Севастополе организовано семь мест для традиционных омовений на Крещение, сообщили в пресс-службе правительства города 18 января.

Sev.gov.ru Севастополь

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Купели будут установлены на территории федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», в районе яхт-клуба (причал № 286) в бухте Казачьей, в районе причала «Радиогорка», на пляжах «Омега», «Мыс Хрустальный» и «Городской» в Балаклаве, а также на набережной гарнизонного пляжа в пос. Кача.

В местах организованных купаний будут дежурить медики, водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Крым организовали девять мест для крещенских купаний. В то же время в Ялте приняли решение отменить традиционные купания в море на Крещение.