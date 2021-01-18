Москва, 18 января, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Рекордные объемы выдачи в РФ ипотечных кредитов в 2020 году сопряжены с определенным риском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Каспер Желеховский. Неумолимый кредитор. Сцена из галицийской жизни. 1890

«Позитив в том, что программа льготного кредитования позволила ипотечному рынку устойчиво и динамично развиваться и развивать сопутствующие направления экономики. Это частично поддержало экономику в непростом 2020 году, — сказал Алиев. — При этом есть и риски, поскольку обычно после рекордного роста наступает момент насыщения рынка и рынок может начать сокращаться. Пока программа льготного кредитования будет действовать, рынок может показать высокие темпы развития. Другой тревожный момент — это затягивание процесса выхода из кризиса, медленное восстановление экономической активности, падающие доходы и закредитованность населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наступивший 2021 год едва ли будет годом новых рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов.