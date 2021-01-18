Москва, 18 января, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Лоббизм среди американских и западноевропейских компаний — обычная практика, которая насчитывает более 100 лет. Это уже давно неотъемлемый жирный штрих в области внешних коммуникаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя информацию о возможном давлении компании Pfizer на регулятор ЕС при утверждении вакцины от коронавируса.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от COVID-19 компании Pfizer и BioNTech

«Такими инструментами уже давно пользуется как минимум крупный частный бизнес России. Какое давление оказывалось на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) и перешли ли фармацевтические компании черту дозволенного в этике корпоративных коммуникаций, может показать только независимое расследование.

Если будет доказано, что агентство принимало решение в спешке и под давлением Pfizer, то неприятности будут очень резонансными: на кону здоровье граждан стран ЕС, репутация его институтов.

Информационный фон сегодня омрачает и поток негативный информации из США, Израиля и стран Скандинавии о серьезных побочных последствиях вакцины у пациентов.

Сегодня настроения на мировых рынках, настроения граждан определяет не цена на газ или нефть, курс доллара или уровень безработицы, а именно успех вакцинации.

Если результаты кампаний по вакцинации граждан будут ниже ожидаемых, проходить на фоне насильственного продвижения той или иной вакцины от именитого производителя и сопровождаться информационными скандалами, то о завершении рецессии мировой экономики в 2020 году придется просто забыть», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, чтобы ускорить сертификацию вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), возможно, было оказано давление.

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