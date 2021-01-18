Севастополь, 18 января, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 64 педагогов, всего в преддверии начала новой учебной четверти в городе протестированы более трёх тысяч учителей. Данные 18 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя привёл директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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По словам Денисова, все заболевшие педагоги находятся под контролем медиков и проходят лечение. Также, сообщалось на совещании, с 5 января в городе ведется вакцинация учителей от COVID-19.

«720 учителей привито, остальные медицинские работники. Второй компонент также уже подошел, прививки получили более 400 человек», — уточнил Денисов.

Напомним, что школьники Севастополя находились на зимних каникулах с 21 декабря по 18 января. С 18 января учеба возобновилась в очном режиме.